Skistar Hirscher kam mit Verspätung nach Zwettl

Keine Bestzeit erzielte Marcel Hirscher bei seiner Autofahrt nach Zwettl. Nach der "Zwischenzeit" in Oberösterreich hieß es laut seinem Navigationsgerät, er habe 30 Minuten Verspätung. Ein Stau bei Freistadt bremste den Salzburger Skistar aus Hallein ein. Bis zur Ankunft konnte er zumindest noch zehn Minuten gut machen. Mit 20-minütiger Verspätung kam er Mittwochnachmittag im neuen Saal der Raiffeisenbank Zwettl an, in dem fast 200 Kinder mit ihren Eltern auf ein persönliches Treffen mit ihm warteten. Die Einladung seines Hauptsponsors zog ihn zum ersten Mal ins Waldviertel. "Hier ist es wunderschön", sagte er.