Skigebiete in NÖ: Jetzt fehlt nur noch der Schnee

Noch hat man nicht das Gefühl, dass sich in Niederösterreich der Winter bereits festgesetzt hat. Dennoch wollen einige Skigebiete Anfang Dezember bereits mit ihrem Betrieb beginnen, vor allem im westlichen Mostviertel. Für das Land ist der Wintersport ein entscheidender Tourismusfaktor. Deswegen wurde auch für die heurige Saison einiges erneuert und verbessert. Insgesamt um rund 1,7 Millionen Euro.

Über die NÖ Bergbahnen (NÖ BBG), eine hundertprozentige Tochter der NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus, ist das Land – bis auf den Semmering – an fast allen größeren Skigebieten beteiligt. Am Annaberg, in Mönichkirchen-Mariensee und St. Corona als Mehrheitseigentümer, am Hochkar und in Lackenhof am Ötscher gemeinsam mit der Schröcksnadel-Gruppe.