Skigebiete in den Ybbstaler Alpen locken mit gemeinsamer Wintercard

Mit den zwei großen Skigebieten Hochkar und Ötscher im Rücken haben die vier Skigebiete in den Ybbstaler Alpen wieder ihre Angebote in eine gemeinsame Wintercard gepackt. Die Saisonkarte ermöglicht den Zutritt zu vier Skigebieten und wird im Oktober zum Spezialpreis für jene Skisportler abgegeben, die den Winter bereits sehnlichst erwarten. Zu den Bergbahnen Hochkar in der Gemeinde Göstling und den Ötscher-Liften in Gaming, gesellen sich die Lifte am Königsberg bei Hollenstein und jene am Maiszinken ober Lunz am See.