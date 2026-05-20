Lackenhof: Millionen-Investitionen für Ganzjahrestourismus

Seit dem Jahr 2021 hängt das Damoklesschwert über der Region Lackenhof am Ötscher (Bezirk Scheibbs). Auch nach dieser Wintersaison war lange nicht klar, wie es mit dem Betrieb weitergeht. Nach Monaten der Unsicherheit präsentierte ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzender Kurt Hackl zum 15-jährigen Jubiläum der ecoplus Alpin die Pläne zum Umbau Lackenhofs zur Ganzjahresdestination.

Ohne Lift kein Tourismus

„Ohne Lift kein Tourismus, ohne Tourismus keine Arbeitsplätze – und ohne Arbeitsplätze stirbt die Region“, sagte Hackl. Die niederösterreichischen Bergbahnen seien längst nicht mehr nur touristische Infrastruktur, sondern ein zentraler Motor für regionale Wertschöpfung, Lebensqualität und wirtschaftliche Entwicklung. Jeder vierte erwirtschaftete Euro in den Standortgemeinden hänge direkt oder indirekt mit den Bergbahnen zusammen.

Dass eine Neuausrichtung funktionieren kann, darauf verweist Hackl mit Nachdruck. Als Vorzeigeprojekt gilt die Wexl Arena in St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen). Dort sei mit einem Investment von rund zehn Millionen Euro ein Ganzjahresstandort entstanden, der mittlerweile jährlich rund 25 Millionen Euro an regionalem Umsatzeffekt auslöse. Erst vor wenigen Monaten wurde das Projekt bei einem Bergtourismuskongress der Vereinten Nationen als Beispiel für die Anpassung kleiner Skigebiete an den Klimawandel präsentiert.

„Auch mit Mönichkirchen und Annaberg haben wir bereits gezeigt, dass Ganzjahrestourismus möglich ist. Dieses Ziel wollen wir jetzt auch in Lackenhof und am Hochkar schaffen“, so Hackl. Im Zentrum der neuen Strategie steht ein Perspektivenwechsel: Lackenhof soll künftig nicht mehr isoliert betrachtet werden. Vielmehr gehe es um die gesamte Region Ybbstaler Alpen, die touristisch enger miteinander verknüpft werden müsse.