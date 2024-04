Sirenenalarm in Wiener Neustadt: Einsatzkräfte mehrfach gefordert

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in Wiener Neustadt Freitagfrüh gefordert: Sie mussten gleich zu mehreren Einsätzen ausrücken.

In der Siglgasse stand ein Dachstuhl in Vollbrand, die Flammen waren von Weitem zu sehen. Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht, berichten die Helfer in einer Aussendung.