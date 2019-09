Sinnvolle Beschäftigung: Hochstände aus Häftlingshand

„Das ist kein Urlaub. Die Insassen müssen sich strikt an die Dienstvorschriften halten. Es geht uns darum, dass sie sich vor dem Haftende mithilfe der Justizwachebeamten und eines pädagogischen Diensts auf das Berufsleben vorbereiten“, sagt Roland Wanek, stellvertretender Leiter der Justizanstalt Stein. Dazu gehören nicht nur Schulungen, sondern auch firmenübliche Tagesabläufe.

Vom Einkauf der Materialien über Zuschnitt und Zusammenbau bis hin zum Imprägnieren der Oberflächen werden alle Arbeitsschritte in Oberfucha abgewickelt. „Wir konstruieren ein Basismodell, können aber auch auf die Kundenwünsche eingehen“, erklärt Haindl.

Allerdings müssen sich die Käufer in Geduld üben. Denn aufgrund der großen Auftragslage können neubestellte Kanzeln erst bis März 2021 fertiggestellt werden. Einfachere Hochsitze sind bis zum Frühjahr machbar. Immer vorrätig seien selbst gebaute Nistkästen, erklärt Haindl.

Um die übrig gebliebenen Sägespäne sinnvoll nutzen zu können, werden daraus Holzbriketts gepresst, die in fünf bis zehn Kilo-Säcken als Brennstoff an Kunden verkauft werden. Weitere Infos: „ Reviereinrichtungen“ und „ Oberfucha“ in die Websuche eingeben und dem Link folgen.