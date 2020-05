Auf der Insel Singapur herrscht das ganze Jahr über gleichmäßiges tropisches Klima. Die durchschnittlichen Tagestemperaturen liegen bei 30,6 Grad, die nachts auf ca. 24 Grad zurückgehen können. Die Luftfeuchtigkeit an trockenen Nachmittagen liegt bei 65%, nachts bzw. in den Stunden vor Sonnenaufgang am höchsten (bis 95%). Es gibt keine ausgeprägte Regen- und Trockenzeit. Mit kurzen, heftigen Schauern muß man das ganze Jahr über rechnen. In den Monaten November bis Januar fällt, während der ersten Hälfte des Nordost-Monsuns, am meisten Regen. Der feuchteste Monat ist der Dezember. Im allgemeinen ist das Klima auf Singapur für West-Europäer gut verträglich.