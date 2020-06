Silo-Bau schürt Angst vor Verkehrslawine

Bürgermeister Roman Stachelberger ( SPÖ) ist hingegen misstrauisch. "Die Zahlen, die präsentiert worden sind, sind schwer nachzuvollziehen", meint er. Laut Assmannmühlen seien im Rahmen der Genehmigung bereits jetzt maximal 900 Lkw-Fahrten möglich. Eine Zahl, bei der der Ortschef bezweifelt, dass sie genehmigt ist. "Das ist den Anrainern auch nicht zuzumuten", wettert er. "Eigentlich sind schon 100 Fahrten zu viel."

Geschäftsführer Pieler erklärt jedoch, dass es sich bei den besagten 900 Fahrten um eine rein theoretische Hochrechnung handelt, die ohnehin nicht realisierbar seien. Tatsächlich findet sich diese Zahl auch in der aktuellen Einreichung. "Da werden 448 Lkw als das ultimative Maximum angegeben", erklärt Markus Gundacker von der BH Wien-Umgebung. Generell rechne der Betrieb jedoch mit 374 Fahrten an absoluten Spitzentagen. Der Durchschnitt liege weiterhin bei 100 Fahrten. "Die Kapazitäten bleiben gleich", so Gundacker.

Dass der Bau des neuen Silos für Aufsehen sorgt, ist leicht erklärt. Das Futtermittelwerk Königshofer liegt in einem Wohngebiet. Die Zufahrtsstraße ist an manchen Stellen lediglich fünf Meter breit. Die Anrainer leiden unter dem Verkehrslärm, Autos werden durch vorbeifahrende Lkw beschädigt.

Stachelberger will nun endlich eine Umfahrung bauen lassen. Dazu müsste jedoch ein Betrieb Grund abtreten, wozu dieser derzeit jedoch nicht bereit ist. In Sachen Silo-Bau will er keinesfalls Mehrbelastungen für die Anrainer zulassen. "Wir werden uns da rechtsfreundlich vertreten lassen." Auch die neue Partei ’Die Eber’ ruft die Anrainer dazu auf, Einspruch im Gewerbeverfahren einzulegen.