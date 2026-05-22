Ein Drogenlenker hat Freitagfrüh in Lassee (Bezirk Gänserndorf) mit einem gestohlenen Auto eine Pkw-Frontalkollision mit sieben Verletzten verursacht. Ein Hund starb, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Drei Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin flüchteten nach dem Crash. Im Zuge einer Fahndung mit einer Drohne und Diensthunden wurden sie angehalten. Im Wagen des Duos wurde laut Polizei mutmaßliches Diebesgut entdeckt.

Auto in der Slowakei gestohlen

Der 31-jährige Lenker war mit einem am vergangenen Mittwoch in seinem Heimatland Slowakei gestohlenen Auto unterwegs gewesen. Er dürfte den Unfall auf der Unteren Hauptstraße in Lassee aufgrund einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel verursacht haben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. "Die enorme Wucht des Aufpralls hinterließ ein Trümmerfeld über die gesamte Fahrbahn", berichtete die Feuerwehr, die rund vier Stunden lang im Einsatz stand. Die beiden Pkw wurden massiv beschädigt.