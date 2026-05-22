NÖ: Tiere bei Großbrand im Bezirk Neunkirchen verendet

Zu einem Großbrand ist es in der Nacht auf Freitag auf einem Bauernhof in Kirchberg am Wechsel gekommen. Kurz vor Mitternacht meldeten mehrere Anrufer ein riesiges Feuer in Kirchberg/Au. Unverzüglich wurden fünf Feuerwehren an die Einsatzadresse geschickt und Alarmstufe 3 ausgerufen. Riesiger Feuerschein Bereits auf der Anfahrt war der Feuerschein kilometerweit sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr Kirchberg am Wechsel stand das Wirtschafts- und Stallgebäude in Vollbrand.

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Brand griff auf Wohnhaus über Wegen der Größe und Intensität des Feuers wurden fünf weitere Feuerwehren nachalarmiert, darunter zwei Großtanklöschfahrzeuge und ein Hubrettungsgerät. Die Flammenfront und der Funkenflug führten dazu, dass sich der Brand auf Teile des Dachstuhls des Wohnhauses ausbreitete. Aus dem Tierbestand konnten einige Kühe und Kälber noch ins Freie getrieben werden, mehrere Tiere kamen jedoch infolge des Brandes ums Leben.

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