Doppelrolle für SPÖ-Politiker in NÖ: EU-Abgeordneter wird Ortschef

Es ist eine echte Polit-Überraschung, die am Freitag bekannt wurde: Der SPÖ-Politiker aus dem Mostviertel, Günther Sidl , seit Juli 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments , soll neuer Bürgermeister von Petzenkirchen im Bezirk Melk werden.

Sidl wird voraussichtlich im Februar 2026 auf Lisbeth Kern folgen, die nicht nur die längst gediente Bürgermeisterin Niederösterreichs ist, sondern auch als dienstälteste Frau im Bürgermeisteramt in ganz Österreich gilt. Sechs Mal wurde die heute 67-Jährige von den Petzenkirchnern zur Ortschefin gewählt.

"So ein Amt schlägt man nicht aus"

„Ich wurde gefragt, dann habe ich gut überlegt – aber klar ist, dass man so ein Amt nicht ausschlägt. So ein Angebot bekommt man nicht alle Tage“, sagt Sidl im Gespräch mit dem KURIER. Er kündigt an, dass er trotz seiner neuen Funktion weiter als EU-Abgeordneter tätig sein wolle.

„Rechtlich ist es so, dass das Bürgermeisteramt kein Ausschlussgrund ist“, betont der Politiker. Er habe mit seiner Partnerin und seinem Büroteam ausführlich seine Zukunftspläne besprochen. „Ich bin mir sicher, dass ich beide Aufgaben bewältigen kann“, sagt der EU-Abgeordnete, der bereits seit 1998 für die Sozialdemokratie aktiv ist.