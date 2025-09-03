Shop-Betreiber in Amstetten fühlt sich diskriminiert

Binnen eineinhalb Jahren hat der Amstettner Jürgen Wahl einen der schrägsten Verkaufsläden des Mostviertels entwickelt. Seine Geschäftsidee, kommerzielle Restposten von großen Handelskonzernen wie Amazon, Lidl oder Kaufhof in großen Mengen billig anzubieten, hat eingeschlagen. Der kunterbunte Laden mit den Tausenden Produkten in der Preinsbacherstraße gilt bei seinem Publikum längst als kultig. Die Freude des Chefs ist aber getrübt, weil er sich vom Stadtmarketing Amstetten abgewiesen und benachteiligt fühlt, wie er sagt.

Nicht nur sein "Crazy Restpostenshop“, sondern auch er selbst sei etwas verrückt, gibt Wahl zu. Der unkonventionelle Geschäftsmann hat Ecken und Kanten und ist für seine oft ruppigen Aussagen in Richtung Stadtregierung bekannt.

"Das ist aber kein Grund, mich als Kaufmann zweiter Klasse zu behandeln. Weil man mich ablehnt, wird verhindert, dass meine Kunden mit der Amstettner Gutscheinkarte sozial verträglich und günstig bei mir einkaufen können“, beklagt Wahl.

Aufnahmesperre Die aufladbare Geschenkkarte ist eine Art interne Währung in der Stadt. Viele finanziell schlechter Gestellte, Pensionisten und Migranten würden sich bei Wahl mit Haushaltsgütern, Geschirr, verbilligten elektronischen Geräten, Werkzeug, Schulsachen und Kinderausstattung eindecken. "Günstige Autositze, Gitterbetten oder Kinderwagen möchten die Leute mit der Gutscheinkarte kaufen und ich muss sie in weit teurere Geschäfte weiterschicken“. Vom Stadtmarketing-Management sei ihm vermittelt worden, dass er derzeit nicht aufgenommen werden könne, und später ein Gremium darüber entscheiden müsse, sagt Wahl.