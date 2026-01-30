Mehr Securitys und mehr Licht für den Bahnhof Wiener Neustadt

So werde vor allem die Beleuchtung konsequent verbessert. Der Personentunnel und die offenen Bahnsteigbereiche wurden auf deutlich hellere LED-Beleuchtung umgerüstet, genauso wie die Gänge und Korridore hinter dem Bahnhof in Richtung der Parkgarage und der Fahrradständer.

Dies solle sogenannte Angsträume – also dunkle Ecken, Gassen und Gänge – verringern, so Matthä. Und noch heuer wollen die ÖBB die gesamte Bahnhofshalle und die Bahnsteigdächer auf LED-Technik umrüsten. 600.000 Euro werden dafür investiert.

Mehr Videoüberwachung

Objektiv sei der Bahnhof Wiener Neustadt zwar bereits auf einem hohen Sicherheitsniveau, den Fahrgästen gehe es auch um ihr subjektives Sicherheitsempfinden, sagte Matthä. Kundenbefragungen würden dies ergeben. Daher kommen auch zusätzliche Videokameras zum Einsatz, die das gesamte Bahnhofsareal im Blick haben.