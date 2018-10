„Sex-Memoiren“: Autor hat auch zweite Frau auf dem Gewissen

In der ORF-Sendung Thema hatte sich die Pädagogin an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie ihr 53-jähriger Ex-Freund mit einem falschen „Sex-Tagebuch“ für einige Zeit ihren Job gekostet hat. Sie wurde suspendiert, als diese erfundenen erotischen Erzählungen in der Öffentlichkeit aufgetaucht waren.

Diese Frau dürfte nicht das einzige Opfer gewesen sein. Wie aus Ermittlerkreisen zu erfahren war, soll der angebliche Künstler auch hinter einem Text stecken, der unter dem Titel „Ich, die Dorfhure“ verfasst worden ist. Insgesamt umfasst der Text 70 Seiten. Da wurde eine alte erotische Geschichte dazu verwendet, eine bekannte Weinviertler Heurigenwirtin in Misskredit zu bringen.

Und nicht nur sie: Im Text tauchen immer wieder Personen auf, die in dieser Region alle sehr bekannt sind und sich nun plötzlich in diesem Werk wiederfinden. Wie im Fall der Lehrerin ist der Text in Ich-Form geschrieben und listet unzählige amouröse Abenteuer auf, die so nie stattgefunden haben. Allerdings mit lebenden Protagonisten.