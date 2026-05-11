Mit Bus und Bahn zum Tatort: Serieneinbrecher in NÖ geschnappt

Die Polizei hat eine Serie von mindestens 25 Einbrüchen in Ober- und Niederösterreich von September des Vorjahres bis Februar aufgeklärt. Ein 45-jähriger Tscheche soll mit Bus und Bahn zu den Tatorten angereist und die Straftaten vor allem in der Nacht verübt haben. Er sitzt zurzeit in Untersuchungshaft in Linz, berichtete die Polizei am Montag. Die tschechische Kriminalpolizei hatten den 45-Jährigen bereits im Frühjahr 2025 zu einer Einbruchsserie im Visier. In Österreich werden ihm vor allem Diebstähle von Wertgegenständen aus Fahrzeugen, von Fahrzeugen selbst und versuchte Fahrzeugdiebstähle vorgeworfen.

Attackierte Beamten mit Pfefferspray Der Täter drang nachts in unversperrte Fahrzeuge ein, entwendete Bargeld, aber auch unter anderem Zigaretten, Lebensmittel und Werkzeuge. War der Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug, fuhr der Täter mit dem Kfz davon. Im November 2025 erwischte ein Polizist außer Dienst den Mann bei einem versuchten Pkw-Diebstahl in Amstetten. Der Beamte stellte sich in Dienst und verfolgte den Täter, wurde aber mit Pfefferspray attackiert und der Verdächtige entwischte. Ende Dezember 2025 versuchte der Täter in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr- Umgebung) einen Kleintransporter zu stehlen, der aber im Zuge der Fahndung sichergestellt werden konnte.