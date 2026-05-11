Vater unter Alkoholeinfluss: 11-Jähriger allein im Auto vor Nachtlokal entdeckt

Die Polizei in Leonding (Bezirk Linz-Land) entdeckte in der Nacht auf Sonntag einen 11-jährigen Buben, der allein in einem geparkten Auto vor einem Nachtlokal wartete. Wie die Beamten mitteilten, wurde eine Streife zunächst gegen 23:40 Uhr wegen eines vermeintlich aggressiven Gastes zu dem Lokal gerufen. Vor Ort trafen sie auf einen 40-jährigen Ukrainer aus dem Bezirk Eferding und dessen 23-jährigen Begleiter aus dem Bezirk Wels-Land. Da kein strafrechtlich relevantes Verhalten festgestellt wurde, verließen beide Männer freiwillig das Lokal.

Mutter soll Bescheid gewusst haben Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei erneut alarmiert, weil ein Kind allein in einem Fahrzeug am Parkplatz des Lokals gemeldet wurde. Die Beamten fanden tatsächlich einen 11-jährigen Buben im abgestellten Pkw vor. Wenig später kehrten der 40-Jährige und sein Begleiter zum Fahrzeug zurück. Es stellte sich heraus, dass der 40-Jährige der Vater des Kindes war. Der Vater gab an, nur kurz das Lokal besucht zu haben, während sein Sohn im Fahrzeug wartete. Die telefonisch kontaktierte Mutter wusste laut Polizei über den Aufenthalt ihres Sohnes Bescheid.