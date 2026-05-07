Wohnungsbrand in Linz: Mutter und Kinder aus Dachfenster gerettet

Eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder sind am Donnerstag von der Feuerwehr aus dem Dachfenster einer brennenden Mansardenwohnung eines Mehrparteienhauses in Linz-Urfahr gerettet worden.

Brand in Küche ausgebrochen

Die 28-Jährige, ein neun Monate altes Baby sowie ein zweijähriges Kind wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Kepler Uniklinik eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Die Berufsfeuerwehr Linz berichtete, dass der Brand in der Küche ausgebrochen und die Mutter mit ihren Kindern ins Schlafzimmer geflüchtet sei. Die Feuerwehr brachte die drei dann durch ein Fenster über eine Drehleiter in Sicherheit und übergab sie der Rettung, die sie ins Spital einlieferte. Die Brandursache war vorerst noch unklar.