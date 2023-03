Serie von Geldbörsendiebstählen: Trio in St. Pölten in Haft

Nach einer Serie von Geldbörsendiebstählen in mehreren Bundesländern haben niederösterreichische Ermittler drei mutmaßliche Täter aus dem Verkehr gezogen.

Das Trio im Alter von 36, 44 und 54 Jahren soll zumindest seit Mai 2022 in Supermärkten in Niederösterreich, in der Steiermark, in Oberösterreich, in Wien, im Burgenland sowie in Kärnten zugeschlagen und mit gestohlenen Bankomatkarten Bargeld behoben haben, berichtete die Polizei am Montag.