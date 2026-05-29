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Bezirk Krems

Familie verletzt: Alko-Lenker löst schweren Unfall in NÖ aus

Bei einem schweren Frontalunfall im Bezirk Krems wurden vier Menschen verletzt. Einer der Lenker war alkoholisiert.
Johannes Weichhart
29.05.2026, 12:26

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Ein schwerer Frontalzusammenstoß hat sich am Donnerstagabend im Bezirk Krems ereignet. Vier Menschen wurden dabei verletzt, darunter eine Familie mit Tochter. Einer der beteiligten Autofahrer war alkoholisiert.

Der Unfall passierte gegen 21.20 Uhr auf der L73 im Gemeindegebiet von Senftenberg. Ein 51-jähriger Mann aus Krems war mit seinem Pkw in Richtung Krems unterwegs, als er laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

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Dort prallte sein Fahrzeug frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 53-jährigen Mann aus dem Bezirk Krems gelenkt wurde. Im Auto befanden sich auch dessen Ehefrau und Tochter.

Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden alle vier Beteiligten verletzt. Sie mussten vom Rettungshubschrauber Christophorus 2 sowie vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems gebracht werden.

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