Familie verletzt: Alko-Lenker löst schweren Unfall in NÖ aus

Ein schwerer Frontalzusammenstoß hat sich am Donnerstagabend im Bezirk Krems ereignet. Vier Menschen wurden dabei verletzt, darunter eine Familie mit Tochter. Einer der beteiligten Autofahrer war alkoholisiert.

Der Unfall passierte gegen 21.20 Uhr auf der L73 im Gemeindegebiet von Senftenberg. Ein 51-jähriger Mann aus Krems war mit seinem Pkw in Richtung Krems unterwegs, als er laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.