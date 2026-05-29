Teenager nach Radunfall mit Notarzthubschrauber ins Spital geflogen

Zwei schwere Verkehrsunfälle mit Radfahrern haben sich am Donnerstag in Niederösterreich ereignet. Ein 28-jähriger Mann wurde im Bezirk Horn schwer verletzt, eine 14-Jährige musste nach einem Zusammenstoß mit einem Auto per Rettungshubschrauber nach Linz geflogen werden.

Der erste Unfall passierte gegen 13.15 Uhr auf der LB34 im Gemeindegebiet von Horn. Ein 62-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Horn war in Richtung Rosenburg unterwegs, als er laut Polizei einen vor ihm fahrenden Radfahrer übersah. Es kam zu einer Kollision, bei der der 28-jährige Fahrradlenker in den Straßengraben geschleudert wurde.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Horn gebracht.

Mädchen dürfte Pkw übersehen haben

Nur wenige Stunden später ereignete sich ein weiterer Unfall im Gemeindegebiet von Neumarkt an der Ybbs im Bezirk Melk. Eine 14-Jährige war gegen 19 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Westbahnstrecke in Richtung Kemmelbach unterwegs.

Als das Mädchen die Landstraße queren wollte, dürfte sie laut Polizei einen herannahenden Pkw übersehen haben. Das Auto wurde von einem 60-jährigen Mann aus dem Bezirk Amstetten gelenkt.