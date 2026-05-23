Unfall-Nacht in NÖ: Motorradfahrer und Pkw-Lenker starben

Zwei Verkehrsteilnehmer sind in der Nacht auf Samstag auf Niederösterreichs Straßen ums Leben gekommen: Ein 44-jähriger Motorradfahrer krachte im Bezirk Mistelbach gegen einen Baum und starb, ein 36-jähriger Pkw-Lenker kam im Bezirk Gmünd von der Fahrbahn ab und wurde gegen eine Baumgruppe geschleudert, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der 44-jährige Motorradfahrer kam gegen 2 Uhr früh bei Ulrichskirchen (Bezirk Mistelbach) von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Der Niederösterreicher starb noch an der Unfallstelle.

Lenker erlag seinen Verletzungen am Unfallort

Im Bezirk Gmünd kam der 36-Jährige gegen 3.20 Uhr auf der L 8194 in einer Rechtskurve mit seinem Pkw ebenfalls von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Baumgruppe. Ein nachkommender Autolenker leistete noch Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der 36-Jährige aus dem Bezirk Gmünd erlag jedoch noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.