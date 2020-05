Semmering: Mit dem Tunnel abgefunden

Im niederösterreichischen Gloggnitz soll noch heuer mit den Arbeiten begonnen werden; Vorarbeiten wurden vergangenen Herbst beendet, seither ruht die riesige Baustelle beim zukünftigen Portal. Lediglich am künftigen Infocenter wird ein bisschen geschraubt.

Die Begeisterung für den Basistunnel hält sich beim Lokalaugenschein in Gloggnitz in Grenzen. "Ich bin sehr misstrauisch", meint etwa Ursula Klinger, "es sind noch einige Fragen offen." Annemarie Reinfeldt ergänzt: "Man hat damit rechnen müssen. Ich hoffe, dass die Auflagen jetzt auch wirklich eingehalten werden."

An die theoretische Möglichkeit vor den Höchstgerichten hofft hier kaum noch jemand. "Unsere Aufgabe war von Anfang an, so viel Schaden wie möglich von den Bürgern abzuwenden. Wir werden genau schauen, dass alles eingehalten wird", meint Horst Reingruber von der Bürgerinitiative BISS. Etwa Nacht- und Feiertagsfahrverbote für Lkw oder der Abtransport des Ausbruchs per Bahn.