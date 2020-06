Semmering: Der Tunnel steht wieder vor Gericht

Verkehrsministeriums

Mehrere Bescheide von steirischen und niederösterreichischen Behörden stehen auf dem Prüfstand der Verwaltungsrichter. Naturschutzrecht, Wasserrecht, Abfallrecht – und im Zentrum natürlich der Bescheid des zuständigen(BMVIT) im Umweltverträglichkeitsverfahren. Mit dem war im Juni die erste UVP-Entscheidung saniert worden, deren Aufhebung durch den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) für einen zwischenzeitlichen Baustopp gesorgt hatte. Praktisch geht’s um das ganze 3,3-Milliarden-Projekt.

Bei der ÖBB-Infrastruktur zeigt man sich im Vorfeld "zuversichtlich, dass das BVwG den Weiterbau bestätigen wird", erklärt Sprecher Christopher Seif.

In trockenen Tüchern wäre der Tunnelbau aber auch mit einer positiven Entscheidung – zehn Jahre, nachdem der Nationalrat das Projekt beschlossen hat – nicht: Noch bevor das Verfahren begonnen hat, wird aufseiten der Tunnelgegner nämlich Kritik laut – die Revision an die nächste Instanz, also zum Verwaltungsgerichtshof, dürfte nur Formsache sein. Ihre Argumente:

BefangenheitSo sieht die Bürgerinitiative "Stopp dem Bahn-Tunnelwahn" neben einem Gutachter auch Richter Werner Andrä befangen. Er war im Jahr 2012 beim Amt der NÖ Landesregierung beschäftigt gewesen. Und zwar in der Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr. Diese hat auch Bescheide zum Semmering-Basistunnel erlassen. Allerdings soll Andrä daran nicht beteiligt gewesen sein.

Unzuständigkeit Die Naturschutzorganisation " Alliance for Nature" stellt außerdem die Zuständigkeit des Gerichts für die naturschutzrechtlichen Bescheide infrage, die mitverhandelt werden sollen. Der Unzuständigkeitsantrag wird aber wenig Chancen haben. "In einer ähnlichen Frage beim Verfahren zur A5 Nordautobahn wurde die Zuständigkeit rechtskräftig bejaht", erklärt eine Gerichtssprecherin.

Sachverständige Außerdem will " Alliance for Nature" neben drei vom Gericht geladenen Sachverständigen Experten für sieben weitere Bereiche laden – vom Eisenbahnwesen bis zur Gewässerökologie. "Die Anträge werden im Verfahren erörtert", sagt die Sprecherin.

Den Bau selbst hat das Verfahren laut ÖBB-Infrastruktur nicht verzögert. Die Vorarbeiten seien abgeschlossen. Wenn das Gericht den Hauptbescheid des BMVIT bestätigt, wird im Frühjahr mit dem Tunnelbaulos von Gloggnitz aus begonnen.