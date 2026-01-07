Selbstständig im hohen Alter: Neue Abteilung im Thermenklinikum
Die Versorgung der immer älter werdenden Bevölkerung wird in den kommenden Jahrzehnten eine große Herausforderung für das Gesundheits- und Pflegesystem darstellen. Mit einem neuen Department für Akutgeriatrie und Remobilisation will das Landesklinikum Baden-Mödling seit Jänner 2026 am Standort Mödling sein spezialisiertes Angebot für ältere Menschen ausbauen.
Man wende sich an "Personen ab 65 Jahren, die über Rehabilitationspotenzial sowie ausreichende körperliche und kognitive Belastbarkeit verfügen", sagt der für die Krankenhäuser zuständige Landesrat Anton Kasser (ÖVP). Die reguläre Aufenthaltsdauer beträgt 21 Tage und kann bei besonderen medizinischen Bedürfnissen auf bis zu 28 Tage verlängert werden. Eine frühere Entlassung ist jederzeit möglich – etwa nach Erreichen des Behandlungsziels oder auf Wunsch der Patienten.
"Mehr als doppelt so viele 85-Jährige"
„Bis 2040 wird in Niederösterreich beinahe jede dritte Person über 65 Jahre alt sein, insgesamt rund eine halbe Million Menschen. Zudem wird sich die Zahl der über 85-Jährigen in den kommenden 25 Jahren mehr als verdoppeln. Diese Entwicklung zeigt, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Daher ist die Erweiterung des Angebotes in der Akutgeriatrie/Remobilisation von zentraler Bedeutung und ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitsplans“, so Kasser.
Ziele des neuen Departments seien die Wiederherstellung und der Erhalt einer selbständigen Lebensführung, die Wiedereingliederung der Patienten in ihr gewohntes soziales Umfeld sowie die Erhöhung der Lebensqualität. „Wir unterstützen Menschen, deren Mobilität nach einer akuten Erkrankung, Verletzung oder Operation vorübergehend beeinträchtigt sind, und leisten mit gezielter Geriatrie einen wichtigen Beitrag zur Entlastung des Gesundheitssystems“, ist die Geschäftsführerin der Thermenregion GmbH, Silvia Bodi, überzeugt.
Interdisziplinäres Team
„Durch die multiprofessionelle Behandlung unserer geriatrischen Patienten unterstützt unser interdisziplinäres Team ältere Menschen dabei, ihre Selbstständigkeit wiederzuerlangen. Wir helfen ihnen, ihre körperlichen Fähigkeiten zu stärken und ihren Betreuungsbedarf im Alltag langfristig zu verringern“, erklärt die Klinikleitung des Landesklinikums Baden-Mödling. Abteilungsvorstand Primar Polys Polydorou betont, das neue Department setze Rehabilitationsmaßnahmen bereits ab dem ersten Tag: "Wir arbeiten daran, weiteren Funktionsverlusten vorzubeugen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern."
