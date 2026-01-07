Selbstständig im hohen Alter: Neue Abteilung im Thermenklinikum

Die Versorgung der immer älter werdenden Bevölkerung wird in den kommenden Jahrzehnten eine große Herausforderung für das Gesundheits- und Pflegesystem darstellen. Mit einem neuen Department für Akutgeriatrie und Remobilisation will das Landesklinikum Baden-Mödling seit Jänner 2026 am Standort Mödling sein spezialisiertes Angebot für ältere Menschen ausbauen.

Man wende sich an "Personen ab 65 Jahren, die über Rehabilitationspotenzial sowie ausreichende körperliche und kognitive Belastbarkeit verfügen", sagt der für die Krankenhäuser zuständige Landesrat Anton Kasser (ÖVP). Die reguläre Aufenthaltsdauer beträgt 21 Tage und kann bei besonderen medizinischen Bedürfnissen auf bis zu 28 Tage verlängert werden. Eine frühere Entlassung ist jederzeit möglich – etwa nach Erreichen des Behandlungsziels oder auf Wunsch der Patienten.

"Mehr als doppelt so viele 85-Jährige"

„Bis 2040 wird in Niederösterreich beinahe jede dritte Person über 65 Jahre alt sein, insgesamt rund eine halbe Million Menschen. Zudem wird sich die Zahl der über 85-Jährigen in den kommenden 25 Jahren mehr als verdoppeln. Diese Entwicklung zeigt, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Daher ist die Erweiterung des Angebotes in der Akutgeriatrie/Remobilisation von zentraler Bedeutung und ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitsplans“, so Kasser.