Seismische Messungen: Sorge wegen „Rüttelangriffen“

Die OMV hat in diesem Jahr in rund 40 Gemeinden Messungen durchgeführt und in zwei davon gab es Beschwerden bei der OMV. „Die OMV geht diesen nach und steht in Kontakt mit den jeweiligen Gemeinden“, heißt es von den Sprechern. Das Unternehmen sei im Mai an die Gemeindevertretung Langenzersdorf herangetreten und hätte entsprechend informiert.

Außerdem hätten zwei persönliche Fachgespräche mit politischen Vertretern der Marktgemeinde und OMV-Vertretern im August und Oktober stattgefunden, an denen Baumgärtel „leider nicht teilnahm“, wie es heißt. Und: „Die Vertreter der Gemeinde nahmen breitere Informationsangebote und Lokalaugenscheine nicht wahr.“

Zu dem laufenden Verfahren mit Herrn Zihr wollte die OMV keine Auskunft geben. Aber: „Aufgrund unserer Auflagen in Bezug auf die ÖNORM S9020 sind die von uns ausgelösten maximalen Schwinggeschwindigkeiten unterhalb des Grenzwertes für denkmalgeschützte Gebäude. Das bedeutet, dass wir mit der Einhaltung der Grenzwerte keinen Schaden verursachen können.“