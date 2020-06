Sein Kampf zurück ins Leben

Papa, das wird schon wieder.“ An die eigenen Worte – gleich nach seinem schweren Autounfall – kann sich Stefan Waldhäusl aus Moidrams bei Zwettl nicht erinnern. Sein herbei geeilter Vater Karl wird sie nicht vergessen. Obwohl das Leben des 22-Jährigen an einem dünnen Faden hing, lag Stefan mit seiner willensstarken Einschätzung, noch bevor er künstlich beatmet und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Horn geflogen wurde, genau richtig. „Die Ärzte haben mir erzählt, dass ich sehr viel Glück hatte und ein Kämpfer war“, sagt Waldhäusl.

Wie berichtet, wurde ihm ein Sekundenschlaf bei der Heimfahrt von seinem Dienstort Krems nach Zwettl zum Verhängnis. Der Rezeptionist setzte sich am 27. April in den Morgenstunden übermüdet hinter das Lenkrad und kam auf der B 38 bei Friedersbach von der Straße ab. Sein Wagen wurde über eine abgeschrägte Leitschiene hinauskatapultiert, flog mehrere Meter weit und prallte gegen eine darunter liegende Straßenböschung. Waldhäusl wurde in seinem Unfallwrack eingeklemmt und konnte erst mittels hydraulischer Bergeschere befreit werden. „Darüber weiß ich nichts mehr“, erzählt der 22-Jährige, der mit schweren Knochenbrüchen an beiden Füßen, unzähligen Schnittwunden im Gesicht, mit einem lebensbedrohlichen Milz- und Leberriss sowie mit Nieren- und Beckenverletzungen ins Spital kam.