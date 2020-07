Segelflieger abgestürzt, Pilot schwer verletzt

Zwei Piloten hatten am Wochenende Glück im Unglück. Während ein 60-Jähriger beim Absturz seines Leichtmotorseglers in Annaberg, NÖ, schwer verletzt wurde, kam ein 43-jähriger Deutscher bei der Notlandung seines Kleinflugzeugs in Pfunds in Tirol mit dem Schrecken davon.