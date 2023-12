Sechs Wilderer gefasst: Bad Vöslauer gilt als Haupttäter

Sechs Wilderer, die zumindest fünfmal illegal Tiere geschossen, die Kadaver versteckt und die Trophäen ins Ausland geschmuggelt haben sollen, sind in Niederösterreich ausgeforscht worden. Der Haupttäter dürfte ein 49-jähriger Jäger sein. Er soll unter anderem in Bad Vöslau (Bezirk Baden) illegal einen kapitalen Rothirsch erlegt haben, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag einen Bericht der Kronen Zeitung.

Auch in Oberwart aktiv

Vier weitere Male dürfte der 49-Jährige in wechselnder Konstellation mit den fünf anderen Verdächtigen im Bezirk Baden sowie im südburgenländischen Bezirk Oberwart gewildert haben. Die Ermittlungen ins Rollen gebracht hatte der betroffene Jagdpächter aus Bad Vöslau, der den Kadaver des Rothirsches entdeckt hatte.