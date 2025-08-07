Sechs mutmaßliche Ladendiebe auf einen Schlag gefasst

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv eines Supermarkts in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) dürfte für die Ergreifung von sechs Ladendieben gesorgt haben. Wie die Landespolizeidirektion NÖ am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann die Verdächtigen vergangenen Freitag gegen 18.30 Uhr erkannt und die Polizei verständigt.

Beim Eintreffen von Beamten der Polizeiinspektion Deutsch Wagram flüchteten zwei der sechs verdächtigen Personen zu Fuß. Die weiteren vier Personen verhielten sich unauffällig, wobei drei der mutmaßlichen Ladendieben vor dem Geschäft blieben und eine Person im Fahrzeug saß. Die vier Personen wurden vorläufig festgenommen, die beiden Geflüchteten waren ebenfalls rasch gefasst und wurden ebenfalls vorläufig festgenommen. Mehrere Taten nachgewiesen Bei weiteren Ermittlungen konnten die Beamten den slowakischen Beschuldigten im Alter von 17 bis 45 Jahren einen weiteren Ladendiebstahl am 24. Juli 2025 im selben Geschäft nachweisen.

Außerdem wurde ihnen zwei Einschleichdiebstähle am 21. und 24. Juli 2025 zugeordnet werden, bei denen Gartengeräte, wie Laubsauger, Laubbläser und Werkzeug bzw. ein Fahrrad gestohlen worden war. Die Tatorte befinden sich allesamt in Strasshof an der Nordbahn. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro. Das Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt. Im Fahrzeug der Beschuldigten fanden die Polizisten eine Eishockeytasche vor, die einem Diebstahl aus einem Carport in Tallesbrunn zugeordnet werden konnte. Zwei Beschuldigte in der Justizanstalt Die 45-jährige Beschuldigte und ein 43-jähriger Beschuldigter wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.