SCS-Parkgebühren sollen "Parkpickerl-Flüchtlinge" vertreiben

"Von meinem Büro aus konnte ich praktisch zusehen, wie nach der Einführung des flächendeckenden Parkpickerls in Wien von Woche zu Woche immer mehr Autos rund um die Badner Bahn Station hier in der SCS abgestellt wurden", erzählt Zsolt Juhasz. Der Center-Manager der Shopping City Süd hat als Augenzeuge jene Entwicklung beobachtet, die nun zum Ende des unlimitierten Gratisparkens in Österreichs größtem Einkaufszentrum geführt hat.

Neue Regeln ab 14. April

Weil Wien-Pendler in zunehmendem Ausmaß ihre Fahrzeuge in der SCS abstellten, um dann mit der Badner Bahn in die Hauptstadt weiterzufahren, habe man reagieren müssen, sagt Juhasz. Ab dem 14. April treten die neuen Regelungen in Kraft.