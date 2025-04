"Schwerer Brummer" setzte Kontrollterminal an der A1 in NÖ außer Gefecht

Auffällig ruhig ist es trotz der täglichen Fahrzeugkolonnen, die auf der Westautobahn unterwegs sind, am neuen großen Verkehrskontrollplatz der Asfinag bei Wolfsbach im Bezirk Amstetten. Der im vergangenen November eröffnete und zu Jahresbeginn in Betrieb genommene Checkpoint gegen "rollende Bomben“ und schwarze Schafe im internationalen Speditionsgeschäft wurde nämlich just von einem schweren Brummer der Extra-Klasse außer Gefecht gesetzt.

Ein Sondertransporter, der die Kontrollschleuse an der A1-Fahrbahnrichtung Wien Anfang Februar passieren musste, dürfte sich als zu schwere Last für etliche Betonfundamente herausgestellt haben.