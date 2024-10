NÖ: Tieflader mit vier defekten Bremsen aus dem Verkehr gezogen

Auf dem Verkehrskontrollplatz Haag (Bezirk Amstetten) an der Westautobahn (A1) ist ein Sondertransport aus dem Verkehr gezogen worden. Die Bremsen an vier Achsen des mitgeführten Tiefladesattelanhängers hatten nicht ordnungsgemäß funktioniert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag mit. Der Lenker - ein 45-jähriger Rumäne - sowie der Zulassungsbesitzer werden der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt.