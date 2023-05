Schwerer Mopedunfall in NÖ: Mädchen musste reanimiert werden

Ein schwere Verkehrsunfall forderte Freitagabend die Einsatzkräfte im Bezirk Melk in Niederösterreich.

Zwei Jugendliche waren bei Hubertendorf mit einem Moped von der Straße abgekommen und gegen eine Baumgruppe gekracht. Die Lenkerin, eine 15-Jährige, musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden, das Mädchen wurde in weiterer Folge mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.