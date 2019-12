Schwer verletzt: Musikant wurde mit Abflussreiniger überschüttet

"Es tut mir irrsinnig leid", sagt der 54-Jährige Angeklagte. Man glaubt es ihm. Zudem ist ihm die Sache, die am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten verhandelt wurde, auch sichtlich peinlich. Denn das Opfer, das durch eine offensichtliche Dummheit schwer verletzt wurde, ist auch noch sein Cousin.

Es war am 25. August 2018, als die beiden Musikanten auf einer Hochzeit im Bezirk Scheibbs aufspielten. Es wurde nicht nur gesungen und getanzt, sondern auch viel Alkohol konsumiert.

Hochzeit

Als die Feier zu Ende ging, suchten die Männer noch die Toilette in dem Wirtshaus auf. Was dabei passierte, da gehen die Aussagen allerdings auseinander. Der Angeklagte berichtet, dass ihm ein anderer Mann plötzlich eine Flasche mit einem Abflussreinigungsmittel unter die Nase gehalten habe. "Es hat so gestunken, da dürfte ich in einer Reflexbewegung die Flasche weggeschleudert haben", sagt der 54-Jährige.

Das Opfer, sein Cousin, meint aber, dass der Angeklagte mit den Worten "ein Rohreiniger gehört in ein Rohr" die Flasche ausschüttete.