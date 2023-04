Schwechater SPÖ-Chef Stockinger tritt zurück

Das Duell um die rote Parteispitze hat zuletzt auch einen anderen SPÖ-Mann wieder in den Mittelpunkt rücken lassen. David Stockinger, Chef der Schwechater SPÖ, wurde in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien heftig kritisiert, da im Internet alte Fotos kursieren, die ihn in einer Sowjet-Uniform zeigen.

Er trat 2019 in einer NKWD-Uniform auf. NKWD ist eine Abkürzung für das "Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten" (Narodny Kommissariat Wnutrennich Del) der Sowjetunion, bis 1954 allein zuständig für die staatliche Sicherheit der Sowjetunion.