Schwechat: Fokus auf Wohnraum für Junge

Doch es gibt laut Ogris auch Aufträge an die Stadtregierung. So werden etwa Verbesserungen der städtischen Wirtschaft sowie in den Bereichen Umweltschutz, Lärmprävention und Öffi-Verkehr als notwendig erachtet.

Viele der Kritikpunkte seien bereits in Arbeit oder Verbesserungen umgesetzt, erklärt Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ). So habe man etwa auch beim leistbaren Wohnen nachgeschärft. „Und zwar mit einer durchaus innovativen Idee.“ Künftig sollen frei werdende, kleine Gemeindewohnungen, die höher als im 2. Stock liegen für junge Menschen bis 24 Jahren reserviert. Sie sollen dort für weniger als fünf Euro pro Quadratmeter Startwohnungen finden. „Dazu übernehmen wir auch den Einbau einer Küchenzeile“, erklärt Baier. Die Bewohner dürfen diese Wohnungen drei Jahre nutzen und noch einmal um drei Jahre verlängern. Damit will die Stadt junges Wohnen anbieten, spart sich aber die Errichtung eines teuren Neubaus.

Auch in Sachen Gesundheitswesen steht ein Projekt an, da in Schwechat einige Ärzte vor der Pension stehen. Details will Baier aber nicht verraten.