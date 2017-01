Schwan im Waldviertel an Geflügelpest verendet

Der erste Vogelgrippe-Fall in Niederösterreich ist am Mittwoch im Waldviertel bekannt geworden. Ein in Gmünd beim Großen Harabruckteich verendeter Schwan ist positiv auf Geflügelpest getestet worden, bestätigte Landesveterinärdirektor Wigbert Roßmanith am Mittwoch einen NÖN-Online-Bericht. Nach mehreren Fällen in der Steiermark und im Burgenland ist jetzt auch Niederösterreich betroffen.

Das Virus wurde in einem Befund der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) von Dienstag festgestellt. Geflügelpest sei für den Menschen ungefährlich, erklärte Roßmanith.