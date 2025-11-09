Schutzpatron der Jagd: Bischof Alois Schwarz zelebrierte Hubertusmesse

Alljährlich veranstaltet der NÖ Jagdverband zu Ehren des Schutzpatrons der Jagd, dem Heiligen Hubertus, eine Landeshubertusmesse. Bischof Alois Schwarz zelebrierte die Messe am Sonntag im St. Pöltner Dom.

Zur Tradition der Hubertusfeier gehört auch die Streckenlegung als Zeichen des Respekts und der Wertschätzung vor dem erlegten Wild. Bei der Streckensegnung und der Agape im Kreuzgang sorgten die Jagdhornbläser Alpenvorland und die Jagdhornbläsergruppe Oberwölbling im Dunkelsteinerwald für die musikalische Umrahmung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © photonews.at/Georges Schneider Innenminister Gerhard Karner, Bischof Alois Schwarz, Landesjägermeister Christoph Metzker und Landesrat Anton Kasser.

Bescheidenheit und Respekt Bischof Alois Schwarz hob bei der Messe das Vermächtnis des Heiligen Hubertus für die Jagd hervor: "Er mahnt uns zu Bescheidenheit sowie zum Respekt und zur Wertschätzung für die Natur und die Heiligkeit des Lebens. Die Lebensräume für das Wild müssen erhalten und verbessert, das Wild gehegt werden. Wir müssen Verantwortung für die Schöpfung Gottes übernehmen, die er uns anvertraut hat. Dabei geht es darum, die Jagd weidgerecht, mit Weitblick und nachhaltig auszuüben.“

Ethischer Kompass Wie Christoph Metzker bei seiner ersten Landeshubertusmesse in der Funktion des Landsesjägermeisters erklärte, seien der Heilige Hubertus und die Weidgerechtigkeit "die ethischen Kompasse bei der Jagd. Sie fordern uns dazu auf, nachhaltig zu jagen, Respekt für das Wild und die Natur zu zeigen und sie zu erhalten und zu hegen." Die Hubertusfeier sei ein Moment der Ehrfurcht und des Innehaltens, um sich an die unterschiedlichen Erlebnisse und Erfahrungen des Jagdjahres zu erinnern, so Metzker.