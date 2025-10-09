Konfliktzone Wald: Der neue Landesjägermeister auf Werbetour

Metzker ist wie Pröll tief im Raiffeisen-Konzern verwurzelt. Er begann 2004 seine Berufslaufbahn in der RWA Raiffeisen Ware Austria AG. Seit fünf Jahren ist der Absolvent der Universität für Bodenkultur RWA-Vorstand und verantwortet dort Geschäftsbereiche wie Holz und Biomasse, Saatgut, Haus & Garten sowie Marketing und Objektmanagement.

Seit seiner Wahl versucht der neue Landesjägermeister bei diversen Antrittsbesuchen im Bundeskanzleramt, bei Innenminister Gerhard Karner und zuletzt bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wichtige Anliegen zu thematisieren.