KI-Schummelverdacht bei Matura: 24 Schüler knackten Barriere ins Internet

Weiters habe man in der Folge über Logins und Lockfiles entdeckt, dass insgesamt 24 Schüler Internetzugang gehabt hätten, berichtet Kerschbaumer. "Wir haben daher die Rechtsabteilung des Ministeriums eingeschaltet um die weitere Vorgangsweise abgestimmt“, so Kerschbaumer.

Aufgrund der allgemein bekannten heiklen Voraussetzungen rund um die KI-Möglichkeiten habe man von vornherein zwei Lehrpersonen zur Kontrolle des Geschehens in die Maturaklassen abgestellt. Dabei wurde tatsächlich ein Anwärter auf frischer Tat bei der Nutzung des Internets ertappt. Für ihn gibt es kein Pardon. Er muss die Matura im Herbst wiederholen“, so der Schulleiter.

Drei Maturanten surften im Internet

Entdeckt habe man auch, dass drei Maturanten quietschvergnügt während der vorgeschriebenen Reifeprüfungszeit im Klassenzimmer im Internet surften. "Doch die hatten ihre Arbeiten nachweislich bereits abgegeben, ihnen war fad, sie mussten ja die Zeit bis zum Prüfungsende abwarten“, so der Direktor. Auch ihre Arbeiten bleiben gültig.

Fazit des Schulchefs: "In diesem Technologiebereich bewegt sich so viel. Wir haben dazugelernt, aber auch die Seite tut das. Das wird auch in Zukunft so sein“.