Schulhund: Ein Lehrer auf vier Pfoten

Nicht jeder Hund ist dafür geeignet. „Es kommt auf den Charakter des Hundes an, die Rasse ist zweitrangig. Mein anderer Hund, ein Labrador-Sennenhund-Mischling, ist nicht so ruhig und belastbar. Er eignet sich daher nicht als Schulhund“, erzählt Wagner. Esprit wurde schon als Welpe mit in die Schule genommen und hat sich so von klein auf an die Kinder, den Lärm und die Gerüche in Schulen gewöhnt. Zudem verbringen Wagner und Esprit rund 100 Trainingsstunden am Hundeplatz, zu Hause wird ohnehin permanent geübt.

Mehr als drei Stunden schafft Esprit dennoch nicht in der Klasse. Danach wartet der Hund auf den Schulschluss bei Direktorin Andrea Zöchling. Sie war von Anfang an für das Projekt und sehr erleichtert, als vom Landesschulrat das Okay kam. „Die Resultate sind sehr positiv. Wir weiten das Projekt bis Schulschluss auf die gesamte Schule aus. Esprit wird in jeder Klasse eine Stunde zu Besuch sein“, sagt sie. Derzeit macht eine weitere Lehrerin die Ausbildung, um im nächsten Schuljahr starten zu können.

„Esprit ist bereits ein Star in unserer Schule. Alle Kinder freuen sich, dass sie ihn in einer Schnupperstunde demnächst kennen lernen dürfen“, fährt sie fort. Auch der 4b schein es zu gefallen: Der zehnjährige Timo streichelt Esprit während er die Prädikate markiert: „Ich finde es gut, dass er jeden Freitag da ist. Ich kann mich besser konzentrieren.“