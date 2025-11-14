Amokdrohung? Was hinter dem Fall an einer St. Pöltner Schule steckt

Es waren zwei Meldungen, die für Aufregung, aber auch für Betroffenheit sorgten. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass ein Mittelschüler aus dem Bezirk Melk eine Art „Todesliste“ verfasst haben soll. Der Bub soll Drohungen gegen Lehrer, Schüler, aber auch gegen Behördenmitarbeiter ausgesprochen haben.

Seitens der Polizei wurde betont, dass für die Mitschüler keine Gefahr bestanden habe. Der Bursche wurde in weiterer Folge in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Jugendlicher wurde festgenommen

Am Donnerstag gab die Exekutive bekannt, dass sich in der Landeshauptstadt St. Pölten ein ähnlicher Fall zugetragen haben soll. Konkret geht es um einen 16-Jährigen – er besuchte eine der größten Schulen des Landes –, der eine Drohung gegen Lehrpersonal sowie Mitschülerinnen und Mitschüler ausgestoßen haben soll. Der Jugendliche wurde festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Ganz so eindeutig dürfte die Sachlage allerdings nicht sein, wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte. Den Ausgang dürfte die Causa in Unterhaltungen zwischen Schülern genommen haben, in denen es unter anderem auch um den Amoklauf in Graz ging. Bei der schrecklichen Tat am 10. Juni 2025 wurden neun Schüler und eine Lehrerin mit legal erworbenen Schusswaffen getötet und weitere elf Menschen verletzt. Der 21-jährige Täter und ehemalige Schüler des BORG in der steirischen Landeshauptstadt erschoss sich noch am Tatort.