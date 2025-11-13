16-Jähriger bedrohte Mitschüler und Lehrer in St. Pölten

In einer höheren Lehranstalt in St. Pölten soll ein 16-Jähriger eine Drohung gegen Lehrpersonal sowie Mitschülerinnen und Mitschüler ausgestoßen haben.

Der Jugendliche wurde festgenommen und in die Justizanstalt in der niederösterreichischen Landeshauptstadt eingeliefert, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Donnerstag auf Anfrage der APA.

Eine Anzeige war am Mittwoch erstattet worden, der Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos St. Pölten nahm daraufhin Erhebungen auf.

"Die Erhebungen werden intensiv fortgeführt", wurde betont.

"Bei den Ermittlungen wurde enger Kontakt mit der Bildungsdirektion Niederösterreich sowie mit der Schuldirektion gehalten", teilte Baumschlager mit.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete in der Folge eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Beschuldigten und die Festnahme an.

APA-Informationen zufolge galt der 16-Jährige als psychisch auffällig.