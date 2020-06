Schuhrebell baut eigenes "Gea-Dorf" in der Stadt

Weniger mit rebellischen Aktionen als vielmehr mit mehreren Bauaufträgen fällt derzeit der Waldviertler Schuherzeuger Heini Staudinger in Schrems im Bezirk Gmünd auf. Sein neues Besucherzentrum, das mongolischen Jurten nachempfunden ist, wird inzwischen als neues Wahrzeichen der Stadt gesehen. Auch an anderen Stellen hinterlässt Staudinger bereits seine Handschrift in Form eines zusätzlichen Seminarzentrums und eines neuen Hotel-Restaurants.