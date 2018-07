Schützenhilfe gegen Borkenkäfer-Invasion

Mit aller Härte will das Militär – auch mit Unterstützung der Pioniere, Luftstreit- und ABC-Abwehrkräfte – gegen die Käfer-Invasion vorgehen. Spezialeinheiten seien angefordert worden, um im Nahbereich der Gefahrenzone auch gesunde Bestände zu schlägern und mit Insektizid-Gift zu besprühen, damit man ein weiteres Ausbreiten abwenden kann, erklärt Lütgendorf. Er befindet sich inzwischen auch mit dem Verteidigungsministerium in Gesprächen, um in Zukunft auch eigene splittersichere Forstgeräte verfügbar zu haben. Bisher fehlte der politische Wille, die finanziellen Mittel für den Ankauf locker zu machen. Nicht einmal vor elf Jahren, als der Orkan Kyrill in den Wäldern große Schäden anrichtete, musste reagiert werden, weil es für die Aufräumarbeiten – laut Kommando – eine Sondergenehmigung gegeben habe.

In Zukunft will das Heer auch in Sachen Aufforstung neue Wege gehen. Dort, wo es auf dem Gelände kahlgeschlägerte Waldflächen gibt, soll es eine Naturverjüngung – zum Teil durch Laubbäume – geben. „Die Fichte war der Brotbaum der Forstwirtschaft. In Zukunft wollen wir klimafitte Dauerwälder haben, die auch Belastungen durch den Schießbetrieb aushalten und militärische Funktionen wie Kugelfang oder Emissionsschutz für umliegende Gemeinden übernehmen müssen“, erklärt Andreas Berger, Forstdirektor des Truppenübungsplatzes.