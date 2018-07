Schülerin drohte mit Giftanschlag

Unter dem Decknamen „Dawud Al Amriki“ trat das Mädchen im vergangenen April vom Computer ihres Kinderzimmers aus über den Messenger-Dienst „Telegram“ mit IS-Sympathisanten in Verbindung. In zahlreichen Chats zwischen dem 1. und dem 6. Mai gab sie an, für einen Anschlag in Wien, Frankreich und anderen westlichen Orten Giftstoffe wie das Insektengift „Dichlordiphenyltrichlorethan“ (DDT) oder den militärischen Kampfstoff „Agent Orange“ zu suchen. Ihren Chat-Partnern gegenüber soll die 15-Jährige noch konkreter geworden sein. Sie wolle die Chemikalien dort einsetzen, wo Lebensmittel verarbeitet oder verkauft werden.

Am 3. Mai schrieb sie als „Dawud“ in den Internetchat, dass sie eine Möglichkeit gefunden habe, an die Materialien für den geplanten Terroranschlag zu kommen. Kurz darauf zog der Verfassungsschutz die 15-Jährige wegen dringenden Tatverdachts aus dem Verkehr.

Seit dem 18. Mai sitzt das Mädchen in St. Pölten in Untersuchungshaft. Ihr Vater zeigte sich von der Festnahme wenig überrascht und meinte, dass die Behörden das Mädchen am besten nicht mehr freilassen sollten.