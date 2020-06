Schüler schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Für die Eltern des kleinen Sebastian S. aus Neuhofen an der Ybbs im Bezirk Amstetten sind es schwere Stunden der Ungewissheit. Sie bangen um das junge Leben ihres zehnjährigen Buben, der im Krankenhaus Linz nach einem schweren Unfall mit dem Tod ringt.

Sebastian war Freitagabend in seiner Heimatgemeinde Neuhofen an der Ybbs von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Zehnjährige erlitt dabei massive Kopfverletzungen und schwebt in Lebensgefahr.

Knapp nach 18 Uhr passierte das folgenschwere Unglück. Wie schon oft war Sebastian auch diesmal in seiner Heimatgemeinde aus dem Autobus gestiegen und wollte vor dem Fahrzeug die Straße überqueren. Weil er die Heimkehr nicht mehr erwarten konnte, dürfte ihm ein Fehltritt passiert sein. Der Zehnjährige rannte, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Fahrbahn und wurde von einem herannahenden Pkw frontal erfasst. Sein Körper wurde mit voller Wucht zur Seite geschleudert. Sebastian schlug mit dem Kopf hart auf dem Boden auf.

Notruf Passanten, die den Unfall mit Schrecken mitansehen mussten, kümmerten sich sofort um den Buben und alarmierten die Rettungskräfte. Der Zehnjährige wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Er liegt nach einer Notoperation auf der Intensivstation und kämpft um sein Leben.

Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, erlitt aber einen Schock.