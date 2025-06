Schrotthändler in Niederösterreich prellte Staat um 500.000 Euro

Konkret geht es um einen Fall in der Schrotthandel-Branche. Der betroffene Familienclan fiel bereits mehrfach auf: Im Bereich An- und Verkauf sowie Recycling von Altmetall wurden bei einer Betriebsprüfung erhebliche Unregelmäßigkeiten festgestellt. In den Jahren 2022 und 2023 wurden dem Staat Steuerfehlbeträge von über 500.000 Euro vorenthalten, wie die Ermittler aufdeckten.

Scheinrechnungen und ungeklärte Geldgeschäfte

Der niederösterreichische Schrotthändler wurde genau kontrolliert. Die Geschäftsgebarung wurde überprüft, Verträge eingesehen und Zeugen befragt. Dabei wurden Scheinrechnungen, die auf acht Personen ausgestellt waren, aufgedeckt. Zudem wurden nicht geklärte Bargeschäfte und Geldeinlagen festgestellt. Außerdem lagen nur für etwa ein Drittel der abgerechneten Mengen überhaupt Wiegescheine vor.