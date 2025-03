Spendenbetrüger vor Gericht: "Meinem Mandanten war langweilig"

Zur Gerichtsverhandlung geladen waren zudem mehrere Zeuginnen und Zeugen. "Der Mann sagte, er arbeite für die Volkshilfe und wollte Hochwasserspenden", schildert ein Opfer. Zu diesem Zeitpunkt, stand der Ort, in dem die 60-Jährige wohnt, komplett unter Wasser, also habe sie ihm 20 Euro gegeben. Weil der Richter eine Schadensgutmachung an Ort und Stelle verlangte, gaben die Angeklagten dem Opfer ihre 20 Euro zurück. Auch einem weiteren Opfer haben die beiden Männer ihr Geld zurück gegeben.

Bereits vorbestraft

Beide Beschuldigten sind bereits vorbestraft, einer sogar einschlägig. "Die Vorstrafen waren aber wohl nicht Abschreckung genug", stellt der Richter fest. Dass beide inzwischen Arbeitsplätze in Aussicht haben, wirke mildernd auf den Schuldspruch, so der Richter. Auch, dass sich die beiden von Anfang an geständig und reumütig gezeigt haben, sei in die Urteilsfindung mit eingeflossen.

Der Erstangeklagte fasste eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten aus, der 19-Jährige erhielt sechs Monate bedingt. Während ihrer Probezeit von drei Jahren wird ihnen jeweils ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt, so der Richter. Außerdem sollen sie das erbeutete Geld innerhalb von zwei Wochen den restlichen Opfern zurück zahlen. Beide nahmen das Urteil an.