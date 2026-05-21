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Niederösterreich

Schotter-Lkw stürzte im Bezirk Baden um: Lenker schwer verletzt

Schwerer Unfall von Sattelschlepper auf der B17 sorgte für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz bei Teesdorf.
21.05.2026, 15:44

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Ein umgestürzter Lkw

Ein mit Schotter beladener Sattelschlepper stürzte am Donnerstagvormittag auf der B17 bei Teesdorf (Bezirk Baden) um. Der Lenker war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Er hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das zunächst auf die Gegenfahrbahn geriet und anschließend in einen Straßengraben stürzte.

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Das Ladegut verteilte sich großflächig über die Fahrbahn. Der Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Teesdorf stand gemeinsam mit dem Kranfahrzeug der Feuerwehr Mödling im Einsatz, um den Lastwagen zu bergen.

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Stundenlange Sperre 

Aufgrund der aufwendigen Berge- und Aufräumarbeiten musste die B17 für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

Der auf der Fahrbahn verteilte Schotter wurde mit weiteren Lastwagen abtransportiert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Baden
kurier.at, SJ  | 

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